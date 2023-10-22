الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:00 ص مساعدات لغزة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- وزير الأوقاف: تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة السيطرة على حريق الفندق المهجور بالزمالك وجار حصر الخسائر.. صور "سيناء المباركة.. المكان والمكانة".. وزارة الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبلة المفتى: قمة القاهرة إعلان صريح للعالم بأن مصر تعمل مع كل الشركاء لتحقيق السلام الصحة العالمية: 20 شاحنة من الإمدادات الإنسانية تصل غزة عبر معبر رفح ركاب الخط الثالث للمترو: يربط أهم المحاور ويوفر الوقت والمعاناة.. فيديو وزير التعليم العالى يعلن فوز عدد من الجامعات بمسابقة "أيناكتس" العالمية 2023 الصحة: تقديم 107 آلاف و233 خدمة طبية في المبادرات الرئاسية الأزهر للفتوى: التبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين من أهم صور نصرة قضيتهم مفتي الجمهورية: الأوطان تستند إلى أسر قوية تدافع عن الأرض والمقدسات "سيناء المباركة.. المكان والمكانة".. وزارة الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبلة "البحوث الإسلامية" يطلق مبادرة عالمية لوعاظ الأزهر لمواجهة الآلة الصُّهيونيَّة المتغطرسة طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة مفتى الجمهورية يطالب المجتمع الدولى بالضغط لإيصال المزيد من المساعدات لغزة جامعة الأزهر بأسيوط تنظم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى أعضاء بنقابة العاملين بالزراعة والرى يتبرعون بالدم لصالح دعم أهل غزة وزارة الزراعة: علاج 2600 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة الغربية توافق وزراء التعليم العالى بأفريقيا على إطلاق هذا العام للتعليم وزير التموين يكلف فوزى عفيفى مستشارا للبطاقات وتوزيع السلع الطب البيطرى: تحصين 18 ألف و 650 رأس ماشية ضد طاعون المجترات بالجيزة مرصد الأزهر يحذر من مغبة إقدام إسرائيل لضرب مستشفى القدس الزراعة: ضبط 7983 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وزارة التموين تطرح دواجن محلية مجمدة بسعر 105 جنيهات للكيلو ومستوردة بـ 85 وزارة التضامن تسلم مشروعات لمستفيدى "تكافل وكرامة" بالفيوم بـ9,5 مليون جنيه اخبار الوزارات اهم الاخبار اخبار مصرية اخبار مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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