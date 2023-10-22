اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:28 ص
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أخبار × 24 ساعة.. تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم لأهل غزة مساعدات لغزة
إعداد سيد الخلفاوى

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