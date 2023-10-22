أحمد الشيخ: نستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب هانى الحوتى

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، إن إدارة البورصة تعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية، مضيفًا أن الإدارة لديها نية واضحة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون القيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال.

وجاء ذلك على هامش مشاركة رئيس البورصة في بدء تداول شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية"، بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "الشيخ"، أنه يعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وتعمل شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 12 مليون جنية مصري مقسم على 12 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، وقامت الشركة بطرح 10% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 4.26 جنيه للسهم، وبلغت قيمة الطرح نحو 5.1 مليون جنيه.