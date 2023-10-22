أبومازن يشكر جنوب إفريقيا لدعمها القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية

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وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الشكر لجنوب إفريقيا على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية أمام كل المحافل الدولية ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين فى نضالهم المشروع حتى إقامة دولتهم المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطينى أبو مازن مع نظيره الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا، على هامش أعمال قمة القاهرة للسلام، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة.



وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب.



وشدد أبو مازن على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء لسكان القطاع بأسرع وقت ممكن.



وأكد أبو مازن أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذى يشمل كامل أرض دولة فلسطين فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.