"آية" خريجة حقوق تبدع فى الغناء بفرقة الموسيقى العربية بقنا.. فيديو

قنا - صابر سعيد

استمع لها صديقاتها ومعلميها فى المدرسة لأول مرة فى الصف الأول الثانوى، وأبدى الجميع إعجابهم بصوتها المميز الذى يغلب عليه طابع الطرب الأصيل لتبدأ من هنا الانطلاقة وتستكمل رحلتها فى مجال الغناء حتى التحاقها بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي وتدربت مع فرقة الموسيقى العربية بقنا لإثقال موهبتها وتعلم فنون الصوت، وخلال تلك الفترة التحقت بفريق غناء الجامعة وشاركت فى مسابقات داخل محافظة قنا وخارجها.





تصمت الفتاة لثوان قليلة ثم تتحدث عن مطربى الجيل القديم والذين كانوا يعملون فى الفن بمثابة رسالة مع أداء مميز وإيقاع التزم به العديد من ذلك الجيل وعلى رأسهم أم كلثوم صاحبة الصوت الذهبى وفريد الأطرش، وتحلم الفتاة بالوصول إلى مكانة متقدمة فى الغناء.

قالت آية عبد الناصر، خريجة كلية الحقوق بقنا، إن بداية حبها للغناء جاء فى وقت مبكر قبل التحاقها بالثانوية العامة وفى الصف الأول الثانوى استمع إليها صديقاتها ومعلميها بالمدرسة وأبدوا إعجابهم بصوتها، وكانت تقدم فقرات متنوعة فى المدرسة منها الإذاعة المدرسية وغيرها من الاحتفالات.

وأوضحت آية، أنها أحبت الغناء واستمرت حتى بعد التحاقها بكلية الحقوق وأتاح لها فريق الغناء بالجامعة أن تنمى موهبتها وتثقلها عن طريق فريق غناء الجامعة والاشتراك فى المسابقات منها مسابقة إبداع وغيرها من المسابقات داخل قنا وخارجها، لافتة أنها التحقت بفرقة الموسيقى العربية فى قنا وأدت أغانى الطرب الأصيل.

وأكدت آية عبد الناصر، أنه خلال رحلتها فى مجال الغناء تعرضت لصعوبات بسبب عادات القرية، مضيفة أنها تحب الطرب الأصيل ومطربى الجيل القديم وهم بمثابة القدوة لها، كما أنها تتمنى أن تصل إلى حلمها فى هذا المجال.



آية عبد الناصر مطربة بقنا



آية عبد الناصر