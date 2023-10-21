94 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى والسلع الفاسدة.

نتيجة الاستطلاع