900 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بقرية تل محمد مركز الإبراهيمية بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم السبت 2023/10/21 أعمالها بالكشف على 900 حالة من أهالى قرية تل محمد مركز الإبراهيمية بالشرقية فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات فى استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة فى مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى.

وقد رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشرى تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب البشرى ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 790 حالة فى 9 تخصصات طبية مختلفة وهى (الباطنة - المتوطنة - القلب - الصدر - العظام - الروماتيزم - المخ والأعصاب - الأطفال - طب الأسرة )، كما تم تحويل 11 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 110 حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية والدكتورة أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية بالمجان للمرضى وبيان لكل مريض حول كيفية استخدام الأدوية المصروفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندى عميد الكلية، ود.نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها فى خدمة المجتمع المصرى والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، وفى ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التى من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية فى عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن أمراض السكر وكيفية التعامل مع المرض وطرق التغذية السليمة لمريض السكر، كما قامت مديرية الطب البيطرى بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم وتجريع ورش الحيوانات.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية التكنولوجيا والتنمية قامت بعقد ندوة عن الصناعات الغذائية المنزلية وشرح كيفية عمل المربى لمريض السكر تحت رعاية الدكتور خالد محروس عميد الكلية، والدكتورة جيهان العميرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن كيفية تنسيق الملابس واستغلال الأقمشة القديمة فى عمل إكسسوارات للملابس، تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، حيث اختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.