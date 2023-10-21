ولى عهد الكويت: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر البارز على الساحة الدولية

أ ش أ

أكد ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن مبادرة قمة القاهرة للسلام؛ أتت لتؤكد على الدور البارز لجمهورية مصر العربية، على الساحتين الإقليمية والدولية؛ "خاصة فى ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطينى الشقيق من عدوان"، مشيرا إلى موقف دولة الكويت المبدئى الثابت فى دعم خيارات الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة.

وأعرب ولى عهد الكويت - فى برقية أرسلها مساء اليوم، السبت، للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عودته من قمة القاهرة إلى الكويت - عن أعمق آيات الشكر وأصدق معانى الامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة؛ جسدتا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة والتى تحظى برعاية دائمة واهتمام بالغ من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .



كما أعرب عن تمنيه للرئيس السيسي، بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا المولى - عز وجل - أن يكلل بالتوفيق جهوده، لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.