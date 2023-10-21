اليوم السابع
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وفد من وزارة التضامن يتفقد المؤسسات والحضانات بكفر الشيخ.. صور

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:28 م
وفد من وزارة التضامن يتفقد المؤسسات والحضانات بكفر الشيخ.. صور جانب من أعمال تفقد المؤسسات الاجتماعية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مؤسسة المكفوفين بقرية الورق، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، زيارة وفد من وزارة التضامن الإجتماعي، لمتابعة أعمال التطوير بالمؤسسة، وحضانة الأمل للمعاقين بفوه، ومؤسسة التثقيف الفكرى بإسحاقه ومؤسسة الخادمية، لمتعددي الإعاقات ومركز العلاج الطبيعي بكفر الشيخ، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التأهيلية، والإشراف والتوجيه لأعمال المؤسسات، موجه الشكر بحسن سير العمل خاصة بحضانة فوه، وزيارة مؤسسات التأهيل بصحبة إدارة التأهيل وايضاً زيارة مؤسسات الدفاع برفقة إدارة الدفاع.
 
جاء ذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة  نيفين القباچ وزيرة التضامن، واللواء جمال نور الدين،  محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.
 
جاء بذلك بحضور هند عليان، مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية بوزارة التضامن، وأحمد شعبان، كبير اخصائيين بإدارة الخدمات التأهيلية بوزارة التضامن، والدكتورة نرمين القصرى، مدير عام إدارة التأهيل بمديرية التضامن بكفر الشيخ.
 
تفقد المؤسسات الاجتماعية
تفقد المؤسسات الاجتماعية

تفقد مؤسسة الورق
تفقد مؤسسة الورق

جانب من أعمال تفقد المؤسسات الاجتماعية
جانب من أعمال تفقد المؤسسات الاجتماعية

جانب من التفقد
جانب من التفقد

وكيل تضامن كفر الشيخ تستقبل وفد الوزارة
وكيل تضامن كفر الشيخ تستقبل وفد الوزارة
 
 






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