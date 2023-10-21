وزير الإعلام الصومالى: تمكنا من قتل 3 آلاف و795 عنصرا إرهابيا خلال عام

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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى داود أويس جامع إن جيش بلاده تمكن من قتل 3 آلاف و795 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال العمليات العسكرية التى طالت منذ بداية العام الجارى، عدة مناطق بولايات هيرشبيلى، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وجوبالاند.

وأوضح جامع - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /السبت/ - أن الجيش الصومالى تمكن أيضا من تدمير 73 معقلا يستخدما الإرهابيون، و68 شبكة من الخلايا الإرهابية، كما حرر أكثر من 1000 كيلومتر من المساحات الأرضية، والتى تتمثل فى 120 منطقة ومدينة، وقرية، بولايات هير شبيلي، وغلمدغ، (وسط البلاد)، وجنوب الغرب، وجوبالاند ( جنوب البلاد ) كانت تحت سيطرة المتمردين خلال السنوات الماضية.



وأشار إلى أن الإعلام الصومالى لعب دورا كبيرا فى مواجهة الأفكار التضليلية للإرهابيين، حيث تم إغلاق 8 آلاف و29 صفحة وحسابًا شخصيًا على فيسبوك، بالإضافة إلى إزالة 3 آلاف و517 قناة على التليجرام، و2921 على التيك توك، وحجب 21 موقعا لليوتيوب، وشطب 12 موقعا إلكترونيا، كلها كانت تستخدم لنشر الفيديوهات الدعائية من قبل الإرهابيين.



وفيما يتعلق بحظر التعامل مع المليشيات الإرهابية، أوضح وزير الإعلام الصومالى أن المليشيات الإرهابية كانت قبل تضييق مصادر دخلها بعام، تجنى مبالغ مالية غير مشروعة عن طريق ابتزاز رجال الأعمال، حيث قدرت الأموال التى حصلوا عليها بـ100 مليون دولار – 150 مليون دولار، و50% من تلك الأموال كانت تأخذ من العاصمة الصومالية مقديشيو، ولكن الحكومة الفيدرالية ومؤسساتها المالية نجحت فى مراقبة الضرائب وحركة التجارة، ومنعت وصول أية مساعدة إلى أيدى الخلايا الإرهابية.