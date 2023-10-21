وزيرة خارجية ألمانيا: يجب إنهاء معاناة الأطفال الصغار وجميع المدنيين فى غزة

محمد عبد العظيم - رامى محيى الدين

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، نحن نتحدث بلغة القانون الدولي، ونسعي إلى السلام وادعو الجميع إلى الوقوف ضد الإرهاب وان يتم التمييز بين الإرهاب والسكان المدنيين الأبرياء.. وادعو عدم نشر روح الكراهية واشكر الحكومة المصرية والشركاء والأمم المتحدة على جهودكم في هذا الصدد ونعلم أننا في حاجة للمزيد من المساعدات.

وأضافت خلال كلمتها في قمة "القاهرة للسلام 2023": "يجب حماية كل المدنيين وحمايتهم على حد سواء، وأقول أن سبب هذه المعاناة التي احضرتنا جميعا هنا.. معاناة الفتيات الصغار والأطفال يجب أن ينتهي.. وإسرائيل تعرضت لهجوم صعب في 7 أكتوبر.. ويجب على إسرائيل حماية نفسها وفق القانون الدولي.. وبالنسبة لألمانيا أمن إسرائيل أمر غير قابل للتفاوض".