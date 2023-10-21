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وزيرة خارجية ألمانيا: هناك خوف من التصعيد المتواصل فى المنطقة

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:31 م
وزيرة خارجية ألمانيا: هناك خوف من التصعيد المتواصل فى المنطقة وزيرة خارجية ألمانيا
كتب ـ محمد عبد العظيم - رامى محيى الدين

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قالت وزيرة خارجية ألمانيا وأنالينا بيربوك، أن هناك الكثير من المواطنين في قطاع غزة يعانون بسبب عدم الوصول إلى المياه، ونخاف من سقوط مزيد من الضحايا وهناك عائلات في لبنان وفى المنطقة، وهناك حالات خوف في هذه المنطقة، وخوف من التصعيد المتواصل. 
 
وأضافت خلال كلمتها في قمة "القاهرة للسلام 2023": "يجب حماية كل المدنيين وحمايتهم على حد سواء، وأقول إن سبب هذه المعاناة التي أحضرتنا جميعا هنا.. معاناة الفتيات الصغار والأطفال يجب أن تنتهي.. وإسرائيل تعرضت لهجوم صعب في 7 أكتوبر.. ويجب عليها حماية نفسها وفق القانون الدولي.. وبالنسبة لألمانيا أمن إسرائيل أمر غير قابل للتفاوض".






قمة _القاهرة _للسلام

قمة القاهرة للسلام

قمه القاهره للسلام

قمة السلام بالقاهرة

قمة القاهرة للسلام 2023

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