وزارة التموين: مخزون القمح يتجاوز 4.7 شهر

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود مخزون كبير من السلع الغذائية، وأن الاحتياطي من القمح يتجاوز 4.7 شهور، حيث تتعاقد الوزارة على توفير الأقماح طوال الوقت لتعزيز المخزون الاستراتيجى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية أكثر من 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق فى الأسواق ،حيث يشترك حاليا 123 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن ، كما أن طرح الذرة الصفراء من خلال البورصة السلعية لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن يساهم أيضا في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق .

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت من خلال ممارسة عالمية على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني، وأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية و110 آلاف طن قمح روماني وبلغارى فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.