ورش حرف يدوية بمراكز شباب بنى سويف.. تعرف على التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، الورشة السابعة من ورش الحرف اليدوية ،تحت شعار (حرفتك صنعتك) ضمن خطة دعم أندية الفتاة و التطوع والذى يتم تنفيذه، بمركز شباب العووانه إدارة أهناسيا.

وتضمنت فعاليات التدريب عمل أباجورات من الخيط من خامات البيئة المحيطة والتسويق للمنتجات وذلك من خلال حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الحرف اليدوية والتراثية والهاند ميد وتأهيل الفتيات وتدريبهم ونشر ثقافة العمل الحر لديهم، بالإضافة إلى تنمية مهارة التسويق للمنتجات، من خلال إقامة مشروعات صغيره تخلق فرص عمل حقيقيه تساعد فى تحمل الأعباء الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

قام بالتدريب المدرب دينا محسن بمشاركة عدد30 فتاة من أنديه الفتاة والتطوع ، بهدف تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهنى والحرفى، واكتشاف مهاراتهم الابتكارية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم فى إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادى مناسب.