ورشة عمل لتنمية مهارات مديرى المدارس على أعمال الامتحانات والكنترول بالغربية

الغربية عادل ضرة

نظمت اليوم إدارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، ورشة عمل لتنمية مهارات مديري المدارس على أعمال الامتحانات والكنترول، وذلك لرفع الكفاءة المهنية لهم، وحرصاً على نجاح العملية التعليمية.بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

واستهدفت ورشة العمل اليوم إجمالي 150 مدير مدرسة بإدارات شرق المحلة، غرب المحلة، السنطة، زفتى، سمنود، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل لتغطية جميع الإدارات التعليمية، حاضر فيها محمد وجدي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، و محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، و عمرو فاروق، عضو إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومحمد السيد عبد النبي، عضو إحصاء بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وخلال ورشة عمل اليوم، تم التدريب على مهام رئيس اللجنة، كيفية إعداد اللجنة، معدلات الندب لكل لجنة، المستندات المطلوبة من رئيس اللجنة في نهاية الامتحانات، التجهيز للجنة سير الامتحان، تجهيز كنترول المدرسة، توزيع السادة الملاحظين، ضوابط كنترول لجنة السير، طلبة الدور الثاني، طلاب الدمج، طلاب المنازل.

وخلال الورشة التي تم تنفيذها بمركز التنمية المهنية بطنطا، وجه وكيل الوزارة بضرورة التأكيد على نقل خبرات ورش العمل لجميع العاملين بالمدارس من خلال وحدات التدريب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الورش.