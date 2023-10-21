نبيل المغربى.. حكاية شجاعة فتى من العريش فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

"نبيل المغربي" فتى لم يكن عمره يتجاوز الرابعة عشر من عمره، عندما تعرضت بلدته "العريش" عل ساحل شمال سيناء للاحتلال، عمره الصغير لم يقف عائقا أمام إرادة رجل تجاوز هذا العمر بمراحل، وهو يبحث عن وسيلة يقاوم بها المحتل لأرضه.

سعى نحو هدف مقاومة العدو، ووصل إلى إحدى خلايا منظمة سيناء العربية، المنفذة لعمليات المقاومة بتنسيق وتحت إشراف جهات الاختصاص بالقاهرة، وعن طريق أحد أفراد خلاياها صديقه المجاهد "يوسف مطير"، أوكلت إليه مهمة بسيطة لكنها مهمة جداً تناسب عمره، وهى تصوير مواقع العدو وتحركاته، من خلال كاميرا تم تدريبه على استخدامها وإخفائها واختيار زوايا التقاط تفاصيل الهدف الثابت والمتحرك.

وقال نبيل المغربي، والمعروف باسم "أبو يوسف"، وهو من أبناء مدينة العريش، لـ"اليوم السابع"، إنه لتسهيل مهمته خلال هذه الفترة، وبعد تدريبه، عمل بمهنة "شيال" ضمن فرق الصليب الأحمر، ليتمكن من التحرك، وساعده على ذلك أنه كان يتمتع ببنية جسد قوية رياضية.

وأضاف "نبيل المغربي"، أن مهامه النضالية بدأت عام 1968، وخلالها قام بجمع معلومات وتصوير مواقع العدو، مشيرا إلى أنه من الفرق المكلفة بجمع المعلومات التى ترسل للقاهرة، ويعقبها التخطيط وإصدار الأوامر لاستهدافها وتدميرها من قبل خلايا المقاومة الميدانية المخصصة لهذه المهام.

وقال إنه استطاع التسلل وتصوير مستعمرة بناها الاحتلال بمنطقة غرب رفح، وأخرى بالشيخ زويد فى ذلك الوقت، فضلاً عن ارتكازات ومهابط طيران بمنطقة شرق مدينة بئر العبد، وشارك فى استهداف أهداف مباشرة للعدو، بينها دورية متحركة بمحيط مسجد النصر وسط مدينة العريش.

أشار إلى أنه أعقاب حرب أكتوبر، وتحديداً فى الرابع من شهر أبريل عام 1974، اعتقلته قوات الاحتلال فى العريش، وحكم عليه بالسجن 23عاماً، وتعرض خلال فترة الاعتقال للتعذيب والتنكيل به واستدعاء والده لمشاهدته للضغط عليه نفسيا، إلا أنه لم ينكسر وظل متمسكاً بالمبادئ التى يؤمن بها، حتى خرج فى صفقة تبادل أسرى بتاريخ 7 مايو من عام 1975، وهو حاصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية لمعاونة القوات المسلحة خلال فترة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء، كما انه حاليا يشكل منصب أمين صندوق وعضو مجلس إدارة جمعية مجاهدى سيناء التى تضم المجاهدين من أبناء سيناء، الذين أدوا دورا وطنيا فى مقاومة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء.

وفى رسالته لكل شعب مصر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر يقول المجاهد السيناوى " نبيل المغربى"، " من لاوطن له لا كرامة له تحية وتقدير للقوات المسلحة ورحم الله الشهداء عسكريين ومدنيين وبارك فى شباب القبائل لوقوفهم بجانب القوات المسلحة فى تطهير الإرهاب، رحم الله الله شهداء الوطن وحفظ الله مصر وجيشها وشرطتها وشعبها العظيم".



المجاهد نبيل المغربى



رسالة المجاهد السيناوى نبيل المغربى



من التكريمات



من سنوات سابقة من عمره



نبيل المغربى