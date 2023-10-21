ملك الأردن يصل القاهرة للمشاركة في قمة مصر الدولية للسلام

كتب محمود عبد الغني

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت ، الملك عبدالله الثاني بن حسين ملك الأردن ، للمشاركة في أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، والمقرر إن تعقد اليوم في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصل ملك الأردن والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بالمطار.

تأتى دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة لإعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضى القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلا عن استمرار الجانب الإسرائيلى فى استفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس.