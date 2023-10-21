مصادرة 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2500 علبة سجائر متنوعة في حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة أولاد صقر.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية برفقة قطاع وسط تموين الشرقية وإدارة تموين أولاد صقر، وأثناء المرور تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المحليه والاجنبيه وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بناحية أولاد صقر تم ضبطها بأحد المحلات التجارية غير المرخصه حيث تم التحفظ على كمية كبيرة من السجائر قدرها 2500 علبة سجاير محليه واجنبيه تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها بمخزن احراز الإدارة وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد صاحب المحل.