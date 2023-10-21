مرفق الكهرباء: دخول القطاع الخاص لبيع الطاقة لن يشمل "المنزلى"

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أن نظم p.to.p الذي يسمح للقطاع الخاص في مصر ببيع الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة لعدد من المستهلكين من القطاع الخاص لن يشمل المستهلكين من القطاع المنزلى.

وأوضح عمران فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن القطاع المنزلى سيظل مسئولية وزارة الكهرباء و شركاتها التابعة من انتاج و نقل و توزيع وفقا لأسعار الشرائح المعلنة ، موضحا أن دخول القطاع الخاص في بيع الطاقة الكهربائية لا يعنى الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء الحكومية و إنما يهدف إلى خلق روح تنافسية بالسوق المصرى تمهيدا لتحريره فى المستقبل.

وأضاف عمران أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة و تعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.