محافظ كفر الشيخ: أبطال مصارعة مشروع الموهبة يحصدون ذهبيتين وبرونزية ببطولة الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

اقتنص أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، ميداليتين ذهبيتين وبرونزية بطولة الجمهورية للمصارعة الروماني والحرة والنسائية المرحلة الثالثة تحت 20 سنة، نظمها الاتحاد المصري للمصارعة بالصالة المغطاة برأس البر بمحافظة دمياط وشارك بها لاعبو مختلف الهيئات الرياضية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنتائج لاعبى مصارعة المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، مؤكداً دعمه المستمر للأبطال، من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعب أحمد عبد البارى فاز بالمركز الأول وزن 55 و محمد القاسم اول وزن 77 حاصدين ميداليتين ذهبيتين، كما حصل رحيم إبراهيم غالى، على المركز الثالث 55 والميدالية البرونزية وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي، المشرف على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

يذكر أن اللاعب أحمد عبد الباري، حصل على لقب أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخب المصارعة الحرة والرومانية تونس الشقيق وحرص محافظ كفر الشيخ على تكريم الفائزين بالبطولة الأفريقية ولاعبي تايكوندو مطوبس أبطال الجمهورية فى مايو الماضي، يحظى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بدعم ومساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ودعمه الكامل للأبطال الرياضيين عامة والمشروع القومي خاصة في إطار دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضياً.