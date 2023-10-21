محافظ قنا يشيد بالتزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض أسعار السلع فى نجع حمادى

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، جولاته اليومية، بتفقد عدد من السلاسل التجارية بمدينة نجع حمادى لمتابعة تطبيق مبادرة "خفض الأسعار" لعدد من السلع الأساسية، التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين، واستمرارا لجهود الحكومة نحو ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وفاجأ محافظ قنا، عددا من السلاسل التجارية، للاطمئنان علي الالتزام تدوين الأسعار علي كافة السلع الغذائية طبقا لجدول الأسعار الذى حددته المبادرة، مشيدا بالتزام أصحاب السلاسل التجارية بالأسعار التى حددتها المبادرة فيما يخص السلع التى تشملها المبادرة، وحرص المحافظ خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات التى تشملها المبادرة بالأسعار المقررة، مثمنا علي الدور الإيجابي للمبادرة ومردوده ذلك على المواطن البسيط ، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذ المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين البسطاء.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة، والمرور اليومى للتأكد من توفير السلع بكميات كافية و طبقا للأسعار المعلنة، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.