محافظ قنا يتابع فعاليات القافلة الطبية للعيون بقرية القناوية فى نجع حمادى

قنا - صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات القافلة الطيبة للعيون، ضمن مبادرة " شوفها صح "، بمقر الوحدة الصحية لقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة، و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وتابع محافظ قنا، عمليات الكشف على أهالى القرية، وتشخيص الحالات، وعمل النظارات الطبية للحالات التى تحتاج إلى نظارات، وصرف الأدوية اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تستدعى تدخل جراحى إلى المستشفى لإجراء العمليات اللازمة لها، مؤكدا أن جميع خدمات المبادرة بالمجان، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبالا كثيفا من أهالى القرية منذ الصباح الباكر .

وأضاف الداودي، أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفريق الطبى الخاص بالقافلة ، للقيام بأعمال الكشف والتشخيص وصرف الأدوية ، واتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإستفادة من خدمات القافلة .

واستمع محافظ قنا، إلى طلبات وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية، ووجه المحافظ على الفور بتلبية احتياجات الأهال ، مشددا على ضرورة تواجد الطبيب على مدار 24 ساعة بالوحدة، وتوفير جميع الأدوية والأمصال اللازمة، كما تفقد المحافظ الخدمات التى تقدمها الوحدة الصحية لأهالى القرية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " 100 يوم صحة " والتى تشمل عيادات تنظيم أسرة، و نساء وتوليد، والكشف على الاعتلال الكلوى، وقياس الضغط والسكر، وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.

محافظ قنا يتابع فعاليات القافلة الطبية (2)



محافظ قنا يتابع فعاليات القافلة الطبية (3)