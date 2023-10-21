متحدث الرئاسة: لا توجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك توافقاً بين الرئيس السيسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أيام حول الآلية التي تم الاتفاق عليها وبدأ العمل عليها بالفعل، وتتمثل في إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف "فهمي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نتطلع أن يلتزم الأطراف كلها بمسؤولياته في هذا الشأن، من أجل المدنيين والمسالمين والأطفال والنساء والأبرياء.

وأوضح أنه لا يوجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام، ولكن هي قمة لعدد ساعات قليلة ومحدودة، وهناك ترتيبات لرؤساء وزعماء ومواعيد طيران، ولكن كلمة الرئيس السيسي كان الحضور موجودين بها.

وأشار إلى أن هذه ليست قمة مصغرة ولكن يحضرها 35 دولة ومنظمة وسكرتير الأمم المتحدة وعدد كبير من رؤساء الحكومات، ولا يوجد أي انسحابات إطلاقا، والرئيس السيسي وجه الشكر للدول جميعها التي حرصت على المشاركة بهذه القمة.