اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أكتوبر 2023 11:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة: لا توجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام

السبت، 21 أكتوبر 2023 09:59 م
متحدث الرئاسة: لا توجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك توافقاً بين الرئيس السيسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أيام حول الآلية التي تم الاتفاق عليها وبدأ العمل عليها بالفعل، وتتمثل في إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.
 
وأضاف "فهمي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نتطلع أن يلتزم الأطراف كلها بمسؤولياته في هذا الشأن، من أجل المدنيين والمسالمين والأطفال والنساء والأبرياء.
 
وأوضح أنه لا يوجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام، ولكن هي قمة لعدد ساعات قليلة ومحدودة، وهناك ترتيبات لرؤساء وزعماء ومواعيد طيران، ولكن كلمة الرئيس السيسي كان الحضور موجودين بها.
 
وأشار إلى أن هذه ليست قمة مصغرة ولكن يحضرها 35 دولة ومنظمة وسكرتير الأمم المتحدة وعدد كبير من رؤساء الحكومات، ولا يوجد أي انسحابات إطلاقا، والرئيس السيسي وجه الشكر للدول جميعها التي حرصت على المشاركة بهذه القمة.






قمة _القاهرة _للسلام

قمة القاهرة للسلام

قمه القاهره للسلام

قمة السلام بالقاهرة

قمة القاهرة للسلام 2023

المشاركون في قمة السلام

موعد قمة القاهرة للسلام

ميعاد قمة القاهرة للسلام

من سيحضر قمة القاهرة للسلام

أبرز المشاركين فى قمة القاهرة للسلام 2023

أبرز المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

القادة المشاركون في قمة القاهرة للسلام

المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

متى قمة القاهرة للسلام

الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام

مؤتمر القاهرة للسلام

حرب فلسطين

حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى

العدوان الإسرائيلي على غزة

إدخال المساعدات إلى غزة

معبر رفح

الرئيس السيسى

القاهرة للسلام

قمة القاهرة

فلسطين

غزة

قمة السلام في القاهرة

اليوم السابع بلس

مصر

القاهرة

أخبار عاجلة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة