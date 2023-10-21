وقام الجانب الإسرائيلي بقصف مكثف لبلدات الجبين وشيحين وراميا ويارون وبليدا وميس الجبل وحولا ووادي هونين وكفركلا والعديسة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمجيدية.

وكان التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية قد بدأ، في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى.