أ ش أ

تواصل القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر حدودهما المشتركة، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث قام الجانب اللبناني باستهداف عدد من المناطق شرقي الحدود الجنوبية اللبنانية في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا وخصوصا أهداف اسرائيلية في الرمثة وزبدين والرادار ورويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجهة، كما استهدف الجانب اللبناني بالصواريخ موقع العاصي وموقعي بركة ريشا وراميا وثكنة (راميم).