اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الشمالية تدين إمداد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز"

السبت، 21 أكتوبر 2023 05:05 م
كوريا الشمالية تدين إمداد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أدانت كوريا الشمالية قيام الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بصواريخ باليستية أرض-أرض طويلة المدى تعرف بـ "أتاكمز"، مؤكدة أن أى ضربة ستوجه لروسيا باستخدام تلك الصواريخ لن تؤدى إلا إلى عرقلة جهود السلام.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى روسيا، سين هونج تشول - فى بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - إن الخطوة جاءت على الرغم من القلق الشديد للمجتمع الدولى ومعارضته القوية للأمر.


وأضاف البيان أن أى ضربة ستوجه إلى داخل روسيا - التى تعد قوة نووية - لن تساعد فى إرساء نهاية مبكرة للوضع الأوكرانى أو فى التوصل إلى تسوية سلمية مثلما تدعو الولايات المتحدة إلى ذلك، إنما ستكون عاملا محفزًا لوضع أوروبا بأكملها فى بوتقة حرب لا نهاية لها وإطالة أمد الحرب.


وكانت أوكرانيا قد أعلنت يوم /الثلاثاء/ الماضى أنها استخدمت نظام الصواريخ التكتيكية للجيش "أتاكمز" لأول مرة، ما ألحق أضرارًا هائلة بمطارين اثنين فى مناطق تابعة لروسيا، على الرغم من تعهد الحكومة الأوكرانية بعدم استخدام تلك الصواريخ لضرب داخل روسيا







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