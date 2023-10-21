كل ما تريد معرفته عن هبوط المستقيم والمضاعفات المحتملة

كتبت نهير عبد النبى

المستقيم هو الجزء الأخير من القولون، ويحدث هبوط المستقيم عندما ينتفخ جزء من المستقيم خارج فتحة الشرج، ففي البداية قد يحدث الهبوط فقط بعد حركة الأمعاء، وقد ينزلق الجزء المتهدل من المستقيم من تلقاء نفسه عبر القناة الشرجية مع مرور الوقت، إلا أنه قد يصبح أكثر خطورة ويحتاج إلى عملية جراحية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هبوط المستقيم وفقا لما ذكره موقع healthlibrary

س:ما الذي يسبب هبوط المستقيم؟

غالبًا ما يحدث هبوط المستقيم بسبب ضعف العضلات التي تدعم المستقيم، ويمكن أن يحدث هذا بسبب الإمساك، أو الأضرار الناجمة عن الولادة، أو عيوب في الحوض أو الجهاز الهضمي السفلي.

س: من هو المعرض لخطر هبوط المستقيم؟

يعد هبوط المستقيم أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من الرجال، وغالبًا ما يعاني الأشخاص الأصغر سنًا المصابون بهذه الحالة من حالات صحية مزمنة ويتناولون العديد من الأدوية.

يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بهبوط المستقيم في حالة حدوث أي مما يلي:

-تاريخ طويل من الإمساك.

-إجهاد للحصول على حركات الأمعاء.

-الإسهال طويل الأمد (المزمن).

-تعاطي ملين.

-الولادة.

-مشاكل في الحبل الشوكي أو السكتة الدماغية السابقة.

-تليّف كيسي.

-الخرف.

س:ما هي أعراض هبوط المستقيم؟

يمكن أن تحدث الأعراض بشكل مختلف قليلاً لدى كل شخص. يمكن أن تشمل:

-الشعور بانتفاخ في فتحة الشرج بعد السعال أو العطس أو رفع الأشياء.

-وجود مخاط في البراز.

-الإجهاد لبدء أو إنهاء حركة الأمعاء.

-وجود حركات أمعاء غير مكتملة.

-وجود انزعاج أو ألم في البطن (البطن).

-نزيف من المستقيم.

-صعوبة في التحكم في حركات الأمعاء.

-الاضطرار إلى دفع الهبوط مرة أخرى إلى فتحة الشرج باليد.

-الشعور بالضغط في المستقيم.

-الإصابة بالإمساك.

-وجود ألم في الشرج، أو نزيف، أو حكة.

س:كيف يتم تشخيص هبوط المستقيم؟

سوف يسألك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الأعراض والتاريخ الصحي. سوف يعطيك مزود الخدمة الخاص بك فحصًا جسديًا. قد يطلب منك الجلوس في وضع القرفصاء والضغط كما لو كنت تعاني من حركة الأمعاء. قد يكون لديك أيضًا اختبارات، مثل:

-قياس الضغط الشرجي. يتم وضع أنبوب قياس الضغط في المستقيم. يتم ذلك لقياس مدى كفاءة عمل العضلات التي تتحكم في حركات الأمعاء.

-تنظير القولون. يتم وضع أنبوب مرن مزود بكاميرا داخل المستقيم حتى يتمكن مقدم الرعاية الصحية من إجراء فحص بصري.

-التصوير بالرنين المغناطيسي. يمكن إجراء تصوير خاص بالرنين المغناطيسي أثناء محاكاة حركة الأمعاء.

-تقييمات المسالك البولية أو أمراض النساء الخاصة. سيقوم مزودك أيضًا بتقييم بقية قاع حوضك. سيبحث مزود الخدمة الخاص بك عن الضعف أو علامات تدلي الأعضاء الأخرى. --قد تكون هذه المثانة أو الرحم. يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا إذا كانت المرأة تعاني من هبوط المستقيم وهبوط الرحم.

س:كيف يتم علاج هبوط المستقيم؟

يعتمد العلاج على أعراضك وعمرك وصحتك العامة. وسوف يعتمد أيضا على مدى خطورة الحالة. غالبًا ما يبدأ العلاج بخطوات لمنع الإمساك والإجهاد.

إذا كان هبوط المستقيم لديك شديدًا ويتداخل مع نوعية حياتك، فقد ينصحك مقدم الرعاية الصحية بإجراء عملية جراحية. تشمل أنواع الجراحة ما يلي:

إصلاح من خلال البطن. يتم إجراء قطع من خلال الجزء السفلي من البطن. يرتبط المستقيم بالجزء السفلي من العمود الفقري لدعمه وإبقائه في مكانه.

إصلاح من خلال المستقيم. يقوم الجراح بإزالة جزء المستقيم الذي هبط ويعيد توصيل الأجزاء المتبقية. أو في بعض الأحيان تتم إزالة البطانة الداخلية للمستقيم، ويتم خياطة العضلة على نفسها مرة أخرى.

س:ما هي المضاعفات المحتملة لهبوط المستقيم؟

-لا يمكن دفع هبوط المستقيم مرة أخرى إلى المستقيم. يمكن أن يؤدي إلى قطع إمدادات الدم إلى الهبوط. وهذا ما يسمى الخنق. إنه مؤلم ويحتاج إلى علاج طارئ.

-يحدث هبوط المستقيم مرة أخرى هذا أمر شائع. إن اتباع نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن تغييرات نمط الحياة يمكن أن يساعد في منع حدوث ذلك مرة أخرى. وهذا يعني منع الإمساك. قد تشمل تغييرات نمط الحياة تناول نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من الماء.

س:كيفية إدارة هبوط المستقيم؟

قد تساعد هذه النصائح لإدارة هبوط المستقيم قبل الجراحة أو بعدها:

-لا تقم بأي أنشطة تزيد الضغط في منطقة المستقيم. وهذا يشمل الإجهاد من أجل حركة الأمعاء أو رفع الأحمال الثقيلة.

-إذا كنت تعاني من سعال مستمر، قم بمعالجته من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. وقد يحثونك أيضًا على التوقف عن التدخين.

-تنال ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضروات كل يوم. اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد في منع الإمساك والإجهاد.

-شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً.

-حافظ على نشاطك ومارس التمارين الرياضية بانتظام. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فاتخذ خطوات للوصول إلى وزن صحي.