وكتب قديروف - على قناة "تلجرام" حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الجمعة - "لا يمكن أن نغلق أعيننا عن الأحداث المأساوية والمفجعة التي تجرى في قطاع غزة".

وأضاف "بمشاهدتنا لهذه اللقطات على الشاشات، كل واحد منا أصبح شاهدا على جريمة الإبادة الجماعية السافرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المسلمون".

وختم قديروف بالقول: "لهذا السبب كم نحن سعداء بمحاربتهم في إطار العملية العسكرية الخاصة".