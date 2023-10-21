اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 10:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فنانون ومؤثرون يشاركون مصر الخير والتحالف الوطنى تعبئة المساعدات لأهالى غزة.. صور

السبت، 21 أكتوبر 2023 09:47 م
فنانون ومؤثرون يشاركون مصر الخير والتحالف الوطنى تعبئة المساعدات لأهالى غزة.. صور أثناء مشاركة الفنانين فى تجهيز المساعدات
كتب آسر أحمد

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تكليلاً لنجاح القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة، ولتأكيد استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بشكل كبير، حرص عدد كبير من الفنانين والمؤثرين اليوم، على مشاركة مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطني في تحضير وتعبئة المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية التي سترسل لأهالينا في قطاع غزة لتخفيف آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وتوافد عدد من الفنانين والمؤثرين على مقر تجهيز وتعبئة المرحلة الثانية للمساعدات الإنسانية المتنوعة في مقر مؤسسة مصر الخير التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعدادا لنقلها إلى شمال سيناء تمهيداً لإرسالها للقطاع صباح غد.

الفنانة امينة خليل
الفنانة امينة خليل
جانب من عملية التجهيزة
جانب من عملية التجهيزة
الفنانون والمؤثرون اثناء تجهيز الشحنة الثانية
الفنانون والمؤثرون اثناء تجهيز الشحنة الثانية

جانب من تجهيز الشحنة الثانية

جانب من تجهيز الشحنة الثانية

وتضمنت المساعدات الطبية علاج للإصابات الخطرة والحروق والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات إنسانية لمكافحة برودة الطقس وهطول الأمطار التي عانت منها بعض الأماكن داخل قطاع غزة الأيام الماضية، كما شملت المساعدات عددا كبيرا من المواد الغذائية المختلفة.

الفنانة امينة خليل اثناء تغليفها
الفنانة امينة خليل اثناء تغليفها
جانب من التجهيز
جانب من التجهيز
الفنانون يشاركون في عملية تجهيز الشحنة الثانية
الفنانون يشاركون في عملية تجهيز الشحنة الثانية

وفتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

اثناء تحميل المساعدات

اثناء تحميل المساعدات

 

جانب من تجهيز الشحنة الثانية لاهالينا في غزة
جانب من تجهيز الشحنة الثانية لاهالينا في غزة






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