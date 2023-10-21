فرنسا توافق على تنظيم مظاهرة تضامنا مع غزة غدا فى باريس بعد ضغط شعبى

أ ش أ

وافقت شرطة باريس على تنظيم تظاهرة من أجل غزة، غدا /الأحد/ فى ميدان "الجمهورية"، محذرة فى نفس الوقت من أنه "لن يتم التسامح بأى تجاوزات".

وأوضحت الشرطة، أن هذا التجمع جاء بناء على دعوة جماعية؛ للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة، محذرة من أنه "لن يتم التسامح بأى تجاوزات".



تأتى هذه الموافقة على هذه التظاهرة والتجمع بعد أن خرج آلاف من الأشخاص فى العاصمة الفرنسية (باريس) فى مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء /الخميس/ الماضى فى ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.



وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين قد حظر - فى وقت سابق - التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلا: "إنها من المرجح أن تخل بالنظام العام".. إلا أن آلاف من المواطنين وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المتواجدة فى باريس تجمعوا الخميس الماضى فى ميدان "الجمهورية" بباريس، وخرجوا فى مظاهرات مؤيدة لفلسطين.



وقد أعلنت المحكمة الإدارية فى باريس - فى وقت سابق اليوم - رفع الحظر الذى كان مفروضا على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.



وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد قرر - /الأربعاء/ - إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسى منع أى تظاهرات داعمة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدى إلى اضطرابات فى النظام العام للبلاد، لكن مجلس الدولة يرى أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة".