عشرات من الناشطين النيباليين يشاركون بمسيرة للإعراب عن تضامنهم مع فلسطين

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شارك عشرات من الناشطين النيباليين، الجمعة، في مسيرة تجاه السفارة الاسرائيلية بالعاصمة /كاتمندو/ للاعراب عن تضامنهم مع فلسطين، وطالبوا بوقف إطلاق النار.

وردد المشاركون، فى المسيرة شعارات ضد العملية العسكرية التى تديرها إسرائيل حاليا، وتعالت أصوات هؤلاء الناشطين بالهتافات قائلين "إن فلسطين ليست وحدها"، و "إننا نؤيد الحركة الفلسطينية"، و "أوقفوا قصف فلسطين"، و"أنقذوا غزة من الإبادة الجماعية"، و "يجب وقف إطلاق النار الآن"، و"فلسطين حرة".

وكان من بين المشاركين فى هذه المسيرة رئيس الوزراء النيبالى السابق بابورام بهاتاراي، الذي أدلى بتصريحات صحفية قال فيها "إن الأعراف الدولية التي يتعين إتباعها تعرضت للانتهاك أثناء الصراع الدائر، حيث تتعرض مستشفيات للهجوم ويتم استهداف أطفال وقصف مناطق سكنية لتصفية سكانها، وكل هذه الممارسات تعتبر جريمة حرب، ولذلك يتعين إنهاء هذه الممارسات فوراً ويجب وقف إطلاق النار".

تجدر الاشارة إلى أن الحكومة النيبالية كانت قد أعربت أمس عن شعورها بصدمة عميقة إزاء قتل مدنيين أبرياء فى مستشفى بغزة، وقد أدانت وزارة الشئون الخارجية النيبالية الهجوم على المستشفى والعاملين فيه والمرضى والمدنيين، وأعربت عن خالص العزاء لعائلات الضحايا ، بالاضافة إلى تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .