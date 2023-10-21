طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة 28 درجة مع أجواء صافية

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، طقسا لطيفا ومعتدلا مع تراجع في درجات الحرارة، حيث سجلت الصغرى 18 درجة والعظمى 28، ويكون الطقس خلال فترة المساء، أكثر اعتدالاً ولطيفاً على كل الأنحاء.

وتعم الأجواء اللطيفة على مختلف المناطق وخاصة الشاطئية، في ظل تيارات الهواء الخفيفة مع تراجع الإحساس بالحرارة، مع تواجد أعداد قليلة على الشواطئ، التي يقبل عليها بعض المواطنين لقضاء أوقات ممتعة في ظل الهدوء والخصوصية التي تعقب نهاية المصيف.

يذكر أن محافظة مطروح، شهدت بداية الشهر الجاري، هطول أمطار غزيرة وتحولت لسيول في بعض المناطق، وتم التعامل مع آثارها من أجهزة المحافظة المختلفة، واحتواء الأضرار المادية التي تسببت فيها السيول في عدد من المناطق، ولم تسفر عن إصابات خسائر في الأرواح.