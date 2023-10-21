اليوم السابع
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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مسجد عماد عقل بمخيم جباليا وتدمره بالكامل

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:55 م
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مسجد عماد عقل بمخيم جباليا وتدمره بالكامل غزة
وكالات

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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى اليوم مسجد عماد عقل بمخيم جباليا شمال غزة، وتدمره بالكامل، ما تسبب بدمار واسع فى المنازل المحيطة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطنى الفلسطينى.

يذكرأن مساء اليوم السبت، شهد 29 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرين، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربى الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر فى القطاع إن خمسة أشخاص استشهدوا فى قصف إسرائيلى على منزل فى حى الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت انقاض منزل آخر فى الحى ذاته


وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا فى قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما فى سوق مخيم النصيرات وسط غزة
وفى السياق، استشهد 11 فلسطينيًا ، وأصيب آخرون، فى قصف إسرائيلي، استهدف منزلا بحى تل السلطان، غرب رفح.







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