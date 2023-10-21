اليوم السابع
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صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 24%

السبت، 21 أكتوبر 2023 05:00 ص
صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 24% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 24.2%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 9%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.4%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 7.8%، 7.7%، على الترتيب، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.7%، 6.6%، على التوالي.
 
وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 5.7%، 5.5%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، 0.7%، 0.01%، على الترتيب.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 21616.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.73% ليغلق عند مستوى 3919.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 5945.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 26470.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5286.75 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 120.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.473 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.9%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 918.7 مليار جنيه إلى 1.021 تريليون جنيه، بنسبة نمو 11.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.8 مليار جنيه إلى 273.8 مليار جنيه بنسبة نمو 6.6%.
 






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