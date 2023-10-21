صحة دمياط: إصدار قرارات بـ100 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة خلال 9 أشهر

دمياط معتز الشربيني

صرحت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة، بأنه فى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضى تم تقديم خدمات العلاج على نفقة ألدولة للمواطنين والتى تتضمن:

إجمالى عدد القرارات خلال الفتره من يناير حتى سبتمبر2023 (49889) بمبلغ 100 مليون ،يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 33984 قرار خارجي، يبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 3179 قرار كلي، يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة 2955 قرار عناية.

كما بلغ إجمالي عدد قرارات الداخلي بنفقة الدولة 8304 قرار داخلي، يبلغ إجمالي عدد حالات بدل انتقال الغسيل الكلوي بنفقة الدولة 473 حاله، يبلغ عدد قرارات حقنه ال (Rh) 569 حقنه ، يبلغ إجمالي عدد الشكاوي المتعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها 269 شكوي، تم عمل مناظرات بالفيديو كونفرانس مع المجالس الطبية 425 حالة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة و السكان بدمياط بتسهيل توفير كافة سبل الدعم الصحى لمحدودي الدخل ،يأتى ضمن حرص الدولة على توفير جميع خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين.