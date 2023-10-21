صحة المنيا: استمرار أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار أعمال الإنشاء والاحلال والتجديد لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا.

وأشار إلى استمرار أعمال الاحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 60% ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 55%، بالإضافة إلى استمرار أعمال الاحلال والانشاء الجديد لعدد من المستشفيات وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، ومنها مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%، ومستشفى مغاغة والتي ستخدم 640 ألفا و963 نسمة بنسبة تنفيذ 40%، ومستشفى ابو قرقاص والتي ستخدم 648 الف و642 نسمة بنسبة تنفيذ 40 %.

واستطرد، أنه يجرى أيضا أعمال التطوير ورفع كفاءة شامل لـ 8 مستشفيات وهى مستشفى الصدر والحميات بالمحافظة.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه يتم عمل رفع كفاءة شامل ل 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة حيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار بنسبة تنفيذ 90% ، حميات ديرمواس 95%، حميات سمالوط 95%، حميات ملوى 95%، حميات مغاغة 95 % وحميات العدوة 95% وصدر بنى مزار 95%، وصدر ملوى 95% وأشارت إلى استمرار أعمال التطوير فى 111 وحدة صحية بقرى المحافظة، وتم استلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.