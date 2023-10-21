صحة المنيا: استمرار أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية

أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار أعمال الإنشاء والاحلال والتجديد لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة المنيا.
وأشار إلى استمرار أعمال الاحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 60% ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 55%، بالإضافة إلى استمرار أعمال الاحلال والانشاء الجديد لعدد من المستشفيات وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، ومنها مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%، ومستشفى مغاغة والتي ستخدم 640 ألفا و963 نسمة بنسبة تنفيذ 40%، ومستشفى ابو قرقاص والتي ستخدم 648 الف و642 نسمة بنسبة تنفيذ 40 %.
واستطرد، أنه يجرى أيضا أعمال التطوير ورفع كفاءة شامل لـ 8 مستشفيات وهى مستشفى الصدر والحميات بالمحافظة.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه يتم عمل رفع كفاءة شامل ل 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة حيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار بنسبة تنفيذ 90% ، حميات ديرمواس 95%، حميات سمالوط 95%، حميات ملوى 95%، حميات مغاغة 95 % وحميات العدوة 95% وصدر بنى مزار 95%، وصدر ملوى 95% وأشارت إلى استمرار أعمال التطوير فى 111 وحدة صحية بقرى المحافظة، وتم استلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة