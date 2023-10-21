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سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 21-10-2023 فى البنوك المصرية

السبت، 21 أكتوبر 2023 03:43 م
سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 21-10-2023 فى البنوك المصرية الريال القطرى
كتب - إسلام سعيد

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 21-10-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.45 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.44 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.45 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.45 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 







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سعر الريال القطرى

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