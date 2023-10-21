رعاية اجتماعية وصحية الأبرز.. قائمة حقوق الطالب الجامعى فى 17 معلومة

كتب محمد صبحى

وضع ميثاق الطالب الجامعى ، مجموعة من الضوابط والحقوق التى يتمتع بها الطالب الجامعى منذ التحاقة بالجامعة، وفيما يلى ينشر"اليوم السابع" قائمة الحقوق التى يتمتع بها الطالب الجامعى طوال فترة الدراسة بالجامعة:

1- توفير البيئة الدراسية والمناخ العلمى المناسب له، للحصول على تعلم ذى جودة عالية بما يتماشى مع رسالة الجامعة.

2- الحصول على البطاقة الجامعية التى تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة.

3- الالتحاق بالكلية أو القسم حسب رغبته ووفق ضوابط وشروط القبول والتسجيل التى تقرها الجامعة.

4 - الاستفادة من خدمات ومرافق الجامعة مثل «السكن الجامعى، المكتبة المركزية، مركز الاستشارات، الملاعب الرياضية، الأنشطة الطلابية والفعاليات التعليمية ».

5 - إشعاره وإحاطته بوجود يوم إرشادى للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها، ومعرفة ما يناسبه منها للالتحاق بها بعد توفر شروط القبول.

6 - الحصول على توصيف المقرر الدراسى عند بدء الدراسة، الذى يشتمل على معلومات عن أستاذ/ أساتذة المقرر الدراسى، وأهداف المقرر ومخرجاته التعليمية والجدول الزمنى.

7 - توفير الرعاية الصحية الكافية له، حسب ما تنص عليه لوائح الجامعة من توفير العلاج فى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.

8 - حرية التعبير عن الرأى والمناقشة فى الأمور التعليمية والتربوية التى تخصه على أن يكون ذلك فى حدود السلوكيات اللائقة ووفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

9 - الحصول على الخدمات اللائقة والمناسبة لاحتياجاته وتعريفه بها فى حالة كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة.

10 - إخطاره قبل اتخاذ أى قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أى مخالفات، وإخطاره كتابيا بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطائه حق النقض فى أى قرار يتعارض مع مصلحته الأكاديمية، وفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

11 - التمتع بخدمات الرعاية الاجتماعية التى تقدمها الجامعة، والحصول على إعانات أو قروض مالية بعد دراسة حالة الطالب المادية وثبوت حاجته لها وفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

12 - الحصول على الحوافز والمكآفات المادية الإضافية المقررة نظاما فى حالة كونه طالبا متفوقا.

13 - الاطلاع على علاماته فى المقرر الدراسى ونتائج الاختبارات الدورية والفصلية، التى أداها بعد الانتهاء من تصحيحها وكذا مراجعة إجاباته فى الاختبار النهائى.

14 - ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذه مع الشعور بالأمن، بحيث لا يتعرض إلى أخطار جسدية أو صحية والأمن المعنوى أو النفسى، لكى لا يشعر الطالب بأى تهديد معنوى أو التعرض للإهانة أو السخرية أو التخويف من العقوبة.

15 - التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات والساعات المكتبية وفترات الراحة بين المحاضرات، وعدم إلغائها أو تغيير أوقاتها إلا فى حالة الضرورة .

16 - التظلم لدى الجهة المعنية فى حالة عدم الحصول على حقوق الطالب المذكورة فى ميثاق الطالب الجامعى.

الإعلان عن ذلك، على أن يتم إعطاء الطالب محاضرات بديلة.

17 - توفير فرص التواصل الدائم مع أعضاء هيئة التدريس بالطرق المختلفة