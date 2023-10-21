رئيس وزراء فلسطين: دعم إسرائيل بصورة عمياء "رخصة للقتل"

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أكد رئيس وزراء فلسطينى، محمد أشتية، أن دعم إسرائيل على "نحو أعمى هو رخصة للقتل"، معربًا عن رغبته فى ألا تسير الولايات المتحدة فى ذلك الاتجاه.

وقال أشتية - فى مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /السبت/ - "القصة الفلسطينية لم تبدأ فى الـ 7 من شهر أكتوبر الجاري، إنما الكارثة الفلسطينية موجودة منذ 75 عامًا ولطالما بكينا وصرخنا بصوت مرتفع وواضح أننا فى حاجة إلى حل".



وتابع: "ينبغى أن تكون الإدانة لمقتل كل مدنى وإنسان لا يستحق الموت، هذا ما يتعين علينا إدانته"، لافتًا إلى أن مشاعر الشعب الإسرائيلى انتقامية، وأن إسرائيل ليست تحت تهديد وجودي؛ "لذا فينبغى على البيت الأبيض أن يدعو الأطراف إلى الجلوس والعمل معًا من أجل التوصل إلى حل سلمي".



وأشار إلى أن الزيارات - التى أجراها قادة العالم إلى إسرائيل - أعطت البلاد الضوء الأخضر لمواصلة هجماته على قطاع غزة، مشددًا على أن الدعم الدولى ينبغى أن يكون من أجل إرساء السلام وليس العدوان، كما دعا إلى بذل جهود دولية جماعية بقيادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء الحرب وإيجاد حل بشأن هذا الصدد.