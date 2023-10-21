اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 05:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مجلس النواب البحرينى يثمن الدور المحورى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية

السبت، 21 أكتوبر 2023 05:45 م
رئيس مجلس النواب البحرينى يثمن الدور المحورى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية قمة القاهرة للسلام
أ ش أ

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 ثمن رئيس مجلس النواب البحرينى أحمد بن سلمان المسلم الدور المحورى والتاريخى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومى العربى، وتعزيز العمل والتضامن المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها ومستقبلها.

 

وأكد المسلم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، أن موقف البحرين وبقيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء هو موقف ثابت وراسخ فى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وإقامة دولته المستقلة، وأنه لن يكون هناك استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.


وأشاد بمضامين كلمة عاهل البحرين، خلال مشاركته فى أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، والتى عقدت برئاسة الرئيس السيسي، فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة والعالم أجمع تتطلع لأن تسهم القمة فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق، بشكل عاجل، وتنفيذ النتائج والمخرجات وصولًا إلى السلام العادل والشامل والمستدام.







قمة القاهرة للسلام

قمه القاهره للسلام

قمة السلام بالقاهرة

قمة القاهرة للسلام 2023

المشاركون في قمة السلام

موعد قمة القاهرة للسلام

ميعاد قمة القاهرة للسلام

من سيحضر قمة القاهرة للسلام

أبرز المشاركين فى قمة القاهرة للسلام 2023

أبرز المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

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المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

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