رئيس مجلس النواب البحرينى يثمن الدور المحورى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية

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ثمن رئيس مجلس النواب البحرينى أحمد بن سلمان المسلم الدور المحورى والتاريخى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومى العربى، وتعزيز العمل والتضامن المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها ومستقبلها.

وأكد المسلم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، أن موقف البحرين وبقيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء هو موقف ثابت وراسخ فى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وإقامة دولته المستقلة، وأنه لن يكون هناك استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.



وأشاد بمضامين كلمة عاهل البحرين، خلال مشاركته فى أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، والتى عقدت برئاسة الرئيس السيسي، فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة والعالم أجمع تتطلع لأن تسهم القمة فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق، بشكل عاجل، وتنفيذ النتائج والمخرجات وصولًا إلى السلام العادل والشامل والمستدام.