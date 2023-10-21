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رئيس المجلس الأوروبى يصل مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية

السبت، 21 أكتوبر 2023 11:11 ص
رئيس المجلس الأوروبى يصل مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي
كتب ـ محمد عبد العظيم

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وصل منذ قليل، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية.

وتعقد قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

 

 

 

 

 

 

 







قمة القاهرة للسلام

قمه القاهره للسلام

قمة السلام بالقاهرة

قمة القاهرة للسلام 2023

المشاركون في قمة السلام

موعد قمة القاهرة للسلام

ميعاد قمة القاهرة للسلام

من سيحضر قمة القاهرة للسلام

أبرز المشاركين فى قمة القاهرة للسلام 2023

أبرز المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

القادة المشاركون في قمة القاهرة للسلام

المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

متى قمة القاهرة للسلام

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