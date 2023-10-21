رئيس الجزائر يوجه بإرسال مساعدات إنسانية لمطار العريش لإدخالها غزة

إيمان حنا

وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى مطار العريش لادخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح متمثلة في مواد عذائية وطبية، وملابس، وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وتعبر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط و اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لعدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، في ظل حصار شامل جائر.