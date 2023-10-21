اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 07:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الجزائر يوجه بإرسال مساعدات إنسانية لمطار العريش لإدخالها غزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 07:26 م
رئيس الجزائر يوجه بإرسال مساعدات إنسانية لمطار العريش لإدخالها غزة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون
إيمان حنا

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وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة  إلى مطار العريش لادخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح متمثلة في مواد عذائية وطبية، وملابس، وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

 
وتعبر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط و اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لعدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، في ظل حصار شامل جائر.






الجزائر

معبر رفح

مساعدات غزة

غزة



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