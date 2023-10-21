اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 03:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية

السبت، 21 أكتوبر 2023 03:05 م
رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين
أ ش أ

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رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح معبر رفح الحدودي مع غزة اليوم السبت أمام المساعدات الإنسانية.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر، "هذه خطوة أولى مهمة من شأنها أن تخفف من معاناة الأبرياء".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "أتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين الذين جعلوا هذا ممكنا " .

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإنها أرسلت 4 شاحنات تحمل أدوية ومعدات لعلاج الصدمات لعلاج ما يصل إلى 1200 جريح، بالإضافة إلى أدوية لـ 1500 مريض يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن "الإمدادات المتجهة حاليا إلى غزة لن تكفي بالكاد لتلبية الاحتياجات الصحية المتصاعدة مع استمرار تصاعد الأعمال القتالية، وهناك حاجة ماسة إلى عملية مساعدات موسعة ومحمية".

 

 







المفوضية الأوروبية

معبر رفح

المساعدات الإنسانية

غزة

فون دير لاين




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