حياة كريمة.. قوافل علاجية تبدأ إجراء الكشف الطبى مجانا لأهالي أبو رماد بحلايب

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم السبت اجراءات الكشف الطبى على مواطني قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، والمقرر لها أن تستمر اليوم وغدا الأحد .

كما يتم من خلال القافلة العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة صرف العلاج واجراء الاشعة والتحاليل مجانا، ويتم الفحص والكشف فى جميع التخصصات والنقل الى المستشفيات القريبة اذا لزم الامر .

كانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية خلال أكتوبر الجارى أعمالها فى قرى البحر الأحمر بقرية الزعفرانة يوم 13 و14 من أكتوبر الجارى، ثم قرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، لمدة يومين ايضا، ثم قرى ادالديت وحدربه التابعة لادارة الشلاتين الصحية، وكانت امس الجمعة وأول أمس الخميس انتهت من اجراء الكشف الطبى لمواطني مدينة حلايب.

ومن المقرر أن تستكمل اعمالها عقب الانتهاء غدا من إجراء الكشف الطبى على أهالى منطقة ابو رماد التابعة لحلايب، ان تتجه القوافل إلى قرى مرسى علم حيث قريتي الشخ الشاذلى، وحماطه، وبعدها إلى مركز صحة الاسرة بقلب مدينة مرسى علم، وتنهي أعمال القوافل الشهرية بقرية ام الحويطات بسفاجا.