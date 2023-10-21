حملات لرفع المخلفات وتمهيد الطرق والرقابة على الأسواق في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ ، أنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا ومجلس مدينة سيدي غازي، في رفع مخلفات القمامة وإزالة الإشغالات والرقابة على الأسواق، وحركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات رفع كفاءة الشوارع والأحياء وقطاعات المدينة، ورفع مخلفات القمامة من نقاط التجميع بالمدينة، وتفريغ جميع الحاويات، ونقلها للمقلب العمومي، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة مشرفين وعمال جهاز النظافة بالمدينة، بجانب أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات ضمن أعمال الصيانة الدورية بالمدينة، وتسوية وتمهيد الطرق بالشوارع الرئيسية في نطاق المدينة، في حين قام عمال إدارة التنمية بتنظيف وري الزراعات بالأحواض وتقليم وتهذيب الأشجار بالمنتزهات والشوارع، لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الشارع.

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي ،أعمال منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدى غازى وتجمعات القمامة من النقاط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي، مشدداً علي تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية وكذلك متابعة أعمال رفع كفاءة حديقة الميدان ضمن خطة أعمال الصيانة الجارية من قص وتهذيب وري الأشجار والنجيلة.