حملات تفتيشية مكثفة وإيقاف تعديل شقتين من سكنى لتجارى بحى شمال مدينة المنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميدانى للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، لتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.

وفى هذا السياق، قال اللواء هانى بدوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن حى شمال المدينة تمكن من إيقاف أعمال تحويل شقتين (الغربية والقبلية) من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بعمارة رقم 187 بشارع مديرية التربية والتعليم، ناصية شارع السلام، كما تم إيقاف أعمال محاولة صب سقف جراج بالمخالفة، بشارع بن خصيب بحى شمال المدينة، وتم التحفظ على المعدات، وذلك خلال الحملات المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.