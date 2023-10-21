حكاية الشهيد يوسف "أبو شعر كيرلى وأبيضانى وحلو".. إنفوجراف

شعره كيرلى وأبيضانى وحلو.. كلمات قد تبدو لك عادية ولكنها مزقت قلوبنا جميعًا، فبمثابة رؤية هذه الكلمات على صفحات السوشيال ميديا تبكى وتشعر بالعجز والحزن.. وظهرت تلك الكلمات في فيديو تم تداوله لطبيب فلسطيني وزوجته يبحثان عن طفلهما وسط المصابين والجثث بعد عمليات القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما قاله والد الشهيد "يوسف" لـ"اليوم السابع":

يوسف 7 سنوات آخر العنقود وكل الناس بتحبه

دايمًا يسألنى على مواعيد شغلى وأول ما أجى من الشغل يبوسنى ويحضنى

يوم استشهاده الصبح قالنا يلا نحضن بعض حضن عائلى

والدته كانت بتدور عليه وسط المصابين وتقولهم: "يوسف شعره كيرلى وأبيضانى وحلو وينه حبيبى"

دخلت غرفة الإنعاش لقيت دكتور بيعرفنى وبيعرف ولادي وأول ما دخلت عليه بص عليا بصة وقعت قلبى

كان فيه مصور فتح الكاميرا وعرض صور الإصابات شفت صورة عرفت يوسف من لبسه، قلت هو ده فينه؟، هز رأسه ومجاوبش

كان فى واحد واقف ورا قال: أنا كنت شايله على المشرحة

دخلت المشرحة لقيت يوسف هو وولاد عمه ومرات أخويا بس جثتها كانت أشلاء

لم أستطع أن أخبر والدته وأخواته فابنى عندما عرف بوفاة شقيقة أصيب بحالة من الانهيار العصبى

مكنتش عاوز والدته تشوفه بس أصرت تشوفه وتبوسه قبل الدفن

احتسبه عند الله شهيدًا ولا نقول إلا الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل