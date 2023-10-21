اليوم السابع
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حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالنصب على المواطنين في الجيزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:45 م
حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالنصب على المواطنين في الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس موظف وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال الصفة والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين في الحوامدية،  وكشفت التحقيقات قيام  شخصين بالنصب والاحتيال على مالك محل بقالة، وتحصيل مبالغ مالية منه، وإيهامه بوجود مخالفات على المحل، وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والادعاء بأن أحدهما مأمور ضبط قضائى والآخر موظف بشركة الكهرباء.
 
تبين من خلال الفحص، أن المتهمين هما سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، وكهربائى - مقيمان بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
 






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