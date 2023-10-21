جامعة سوهاج: إجراءات جديدة لإحكام الرقابة على بوابات المستشفى الجامعى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن قيامها بإتخاذ عدداً من الإجراءات داخل المستشفيات الجامعية لإحكام الرقابة علي بوابات الدخول لزيارة المرضي بالاقسام الداخلية، لتنظيم عملية الدخول وتخصيص مواعيد محددة لزيارة المرضي، وذلك حرصاً من إدارة المستشفي علي راحتهم وتوفير المناخ المناسب والآمن لهم، صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة.

وقال النعماني أن المستشفيات الجامعية تقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث يتردد عليها الآلاف من المرضي وذويهم يومياً لتلقي الخدمات العلاجية.

واكد النعماني أن تطبيق تلك الإجراءات ياتي في إطار سعي المستشفيات الجامعية وحرصها علي توفير بيئة عمل مناسبه للأطقم الطبية لتنظيم العمل داخل الأقسام، و إعطاءهم الوقت الكافي لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى، والحفاظ علي سلامتهم وراحتهم بعيداً عن تزاحم الزيارات في أي وقت، كما يسهم ذلك ايضاً في زيادة الموارد الذاتية وتحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان تلك الإجراءات تمثلت في تحديد موعد الزيارة من الساعة 3 عصراً حتي الساعة 6 مساءاً، الي جانب تواجد مسؤلي الأمن الجامعي و الأمن الإداري و أحد مسؤلي شئون المرضي بكل بوابة سواء البوابات الرئيسية أو بوابات المستشفيات الفرعية، و عددها أربعة و بوابات الأقسام الإكلينيكية و عددها 20 قسم، وذلك للتحقق من شخصية الزائر و التحقق من دفع رسوم الزيارة.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية انه تم تطبيق تلك الإجراءات مع بداية شهر اكتوبر الجاري، حيث أدي أحكام الرقابة علي بوابات المستشفي الي زيادة دخل المستشفي من بند رسوم الزيارة بنسبه 400 % و التي تستخدم كأحد الموارد الذاتية لدخل صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية.