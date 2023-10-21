تكليف الدكتور خالد عبد العزيز للقيام بعمل مدير مستشفى أسيوط الجامعى الرئيسى

أسيوط - هيثم البدرى

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، قراراً بتكليف الدكتور خالد عبد العزيز أحمد محمد عطا، الأستاذ المساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب، للقيام بعمل مديراً للمستشفى الجامعي الرئيسى، وذلك لحين تعيين مدير للمستشفى.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الدكتور خالد عبد العزيز، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، موجهاً الشكر للدكتور علاء الدين عبد المنعم الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة، على ما قدمه من جهد كبير في تطوير المستشفى، متمنياً له التوفيق في مسيرته القادمة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل، والتعاون؛ ووفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ لتطوير المستشفيات الجامعية، والتي تعمل بالتوازي مع خطط، ورؤية الدولة المصرية؛ في تحسين المنظومة الطبية في مصر.