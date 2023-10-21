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تطوير ورصف طريق ترعة محمود خليل بمنشأة القناطر.. صور

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:33 ص
تطوير ورصف طريق ترعة محمود خليل بمنشأة القناطر.. صور تطوير ورصف طريق ترعة محمود خليل بمنشأة القناطر
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صوراً ترصد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ترعة محمود خليل في برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ المشروع على أكمل وجه، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.
 
ونبه محافظ الجيزة بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أمس الجمعة أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع ناهيا بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء منها.
 
وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية، والذى يشهد تركيب سور خرسانى لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير.
 
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الجيزة

محافظ الجيزة

منشاة القناطر

طريق ترعة محمود خليل




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