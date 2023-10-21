تصريحات الرئيس السيسى خلال قمة القاهرة للسلام تتصدر عناوين الصحف العالمية

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سلطت الصحف ووكلات الأنباء العالمية الضوء على قمة القاهرة للسلام، التى عقدت اليوم /السبت/، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل الأزمة الفلسطينية.

وذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية وصحيفة الجارديان البريطانية - فى متابعتهما للقمة - أن الرئيس السيسى عارض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدا أن الحل الوحيد للقضية هو العدالة وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش فى دولة مستقلة.

واستعرضت الجارديان، تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن الفلسطينيين لن يرحلوا وسيظلوا فى أرضهم.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن الرئيس السيسى رفضه التام لنزوح المدنيين من غزة التى مزقتها الحرب إلى سيناء المصرية.

وتابعت وكالة أنباء تاس الروسية أحداث القمة، حيث نقلت عن كلمة الرئيس السيسى استغرابه من صمت المجتمع الدولى تجاه ممارسة العقاب الجماعى على قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أنه خلال القمة أكدت مجموعة من الزعماء العرب على الوقف الفورى لقتل المدنيين فى غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وحل القضية الفلسطينة بشكل نهائى من أجل الخروج من دائرة العنف التى ابتليت بها المنطقة منذ عقود.

ولفت موقع (بلومبرج) الأمريكى إلى تكرار العديد من المسؤولين العرب، فى القمة، دعواتهم إلى وقف التصعيد، بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على غزة وتستعد لهجوم برى متوقع.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وزارة الخارجية اليابانية قالت - خلال القمة - إن اليابان ستواصل النظر فى تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة، الذى يواجه أزمة إنسانية متفاقمة وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وعقدت القمة فى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم؛ لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإيجاد حل سلمى لأزمة الشرق الأوسط، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمت دعوة جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والرئيس الفلسطينى محمود عباس وزعماء البحرين واليونان والعراق وإيطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا واليابان والنرويج، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، وكبير دبلوماسيى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل والمبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاى جون والمبعوث الرئاسى الروسى الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف.